Incidente stradale nella notte a San Leone, due feriti in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato nella notte di ieri in prossimità di una curva lungo viale dei Giardini, nel quartiere balneare di San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di due feriti. Si tratta del conducente di uno dei veicoli e il passeggero del secondo mezzo.

Il primo ha riportato escoriazioni sparse e un trauma nasale mentre l’altra persona ferita un trauma al fianco. Entrambi sono stati trasportati con un’ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si sono occupati della ricostruzione dell’incidente, e i vigili del fuoco.