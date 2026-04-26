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Svaligiata casa di pensionato, rubati oltre 5 mila euro e gioielli 

I ladri, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via oltre 5 mila euro in contanti, gioielli e monili d’oro

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione a Ravanusa. Ignoti malviventi, dopo aver forzato una porta-finestra, sono riusciti ad entrare nella casa di proprietà di un pensionato sessantacinquenne del posto. Il furto è avvenuto nei pressi di via Ibla.

I ladri, dopo aver rovistato dappertutto, hanno portato via oltre 5 mila euro in contanti, gioielli e monili d’oro. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa una volta fatto rientro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ravanusa che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. 

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