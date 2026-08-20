Infrange vetrata e tenta furto al distributore automatico, incastrato dalle telecamere

Ha infranto con una pietra, il vetro di una porta antincendio per introdursi all’interno della struttura e impossessarsi del denaro contenuto in un distributore automatico. È l’episodio su cui hanno fatto piena luce i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, che hanno denunciato in stato di libertà un 29enne, residente a Catania, ritenuto gravemente indiziato del reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Le indagini sono scaturite dalla denuncia presentata dalla direttrice generale della struttura, situata in via Ursino, che aveva segnalato il furto avvenuto nelle prime ore del mattino.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il malvivente, dopo aver mandato in frantumi il vetro di una porta antincendio utilizzando una grossa pietra, si sarebbe introdotto nei locali dell’azienda. Una volta all’interno, avrebbe preso di mira il distributore automatico di alimenti e bevande, danneggiandolo per impossessarsi del denaro custodito al suo interno, per poi allontanarsi prima dell’arrivo di eventuali testimoni.

Determinante per la ricostruzione dei fatti è stata l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione Piazza Dante, che hanno acquisito e analizzato le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza della struttura. Il confronto dei fotogrammi con le banche dati in uso all’Arma ha consentito ai militari di riconoscere il presunto autore del furto, soggetto già noto per precedenti di polizia. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 29enne è stato perciò denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.