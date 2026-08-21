Enna

Restano in panne con l’auto, polizia interviene e trova 110 grammi di marijuana

Gli operatori di Polizia notavano nervosismo e agitazione da parte degli occupanti del veicolo

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Lo scorso 10 agosto, personale della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, interveniva in A19, nei pressi dello svincolo “Mulinello”, per prestare soccorso ad un’autovettura rimasta in panne in posizione pericolosa. Nella circostanza, gli operatori di Polizia notavano nervosismo e agitazione da parte degli occupanti del veicolo. Dopo aver verificato le condizioni di salute dei soggetti a bordo, procedevano ad un accurato controllo del veicolo.

A seguito dell’ispezione dell’autovettura condotta dallo stesso proprietario, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm con lama affilata e punta acuminata ed un involucro in cellophane contenente circa 110 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana, rinvenuta all’interno di una busta farmaceutica occultata nella tasca di uno zaino posto sul sedile posteriore dell’autovettura. Veniva eseguita successivamente una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato che dava, anch’essa, esito positivo in quanto venivano rinvenute nr. 2 bustine in cellophane contenente ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso lordo di circa gr. 10. Alla luce dei fatti accertati, il conducente, con pregressi precedenti di Polizia, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione della sostanza stupefacente e del coltello a serramanico, che venivano sottoposti a sequestro penale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Auto si schianta contro un muro: morti due ventenni, gravi altri due coetanei
Agrigento

Acqua contaminata a San Leone, scatta il divieto di usarla anche per lavarsi
Apertura

Il clan Massimino e il canale palermitano della droga: non c’è concorso esterno 
Agrigento

Rapina in una casa a “luci rosse” nel centro di Agrigento, portati via 3 mila euro 
Apertura

Tragedia sull’Etna, 30enne muore colpito da un fulmine durante escursione
banner italpress istituzionale banner italpress tv