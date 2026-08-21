Restano in panne con l’auto, polizia interviene e trova 110 grammi di marijuana

Lo scorso 10 agosto, personale della Polizia di Stato del Distaccamento Polizia Stradale di Catenanuova, interveniva in A19, nei pressi dello svincolo “Mulinello”, per prestare soccorso ad un’autovettura rimasta in panne in posizione pericolosa. Nella circostanza, gli operatori di Polizia notavano nervosismo e agitazione da parte degli occupanti del veicolo. Dopo aver verificato le condizioni di salute dei soggetti a bordo, procedevano ad un accurato controllo del veicolo.

A seguito dell’ispezione dell’autovettura condotta dallo stesso proprietario, sono stati rinvenuti un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 cm con lama affilata e punta acuminata ed un involucro in cellophane contenente circa 110 grammi di sostanza stupefacente, risultata poi essere marijuana, rinvenuta all’interno di una busta farmaceutica occultata nella tasca di uno zaino posto sul sedile posteriore dell’autovettura. Veniva eseguita successivamente una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’interessato che dava, anch’essa, esito positivo in quanto venivano rinvenute nr. 2 bustine in cellophane contenente ulteriore sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso lordo di circa gr. 10. Alla luce dei fatti accertati, il conducente, con pregressi precedenti di Polizia, veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la detenzione della sostanza stupefacente e del coltello a serramanico, che venivano sottoposti a sequestro penale.