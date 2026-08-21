Morta Nuccia Quattrocchi, la maestra di danza era rimasta coinvolta in un incidente 

Ha lottato tra la vita e la morte per tre settimane ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Si è spenta nel pomeriggio di ieri Nuccia Quattrocchi, la donna rimasta coinvolta in un incidente in moto avvenuto in viale Mediterraneo, a Comiso. Nuccia viaggiava insieme al marito quando il veicolo, improvvisamente, ha preso fuoco. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico mentre il coniuge era rimasto ustionato ma non in pericolo di vita.

Trasferita d’urgenza in ospedale, e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, si è spenta ieri pomeriggio. La donna era molto conosciuta per l sua attività – una scuola di ballo a Vittoria – punto di riferimento per tanti giovani e appassionati. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di affetto. Tra questi anche quello del comitato dei festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, patrona di Scoglitti, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.