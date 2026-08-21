Apertura

Morta Nuccia Quattrocchi, la maestra di danza era rimasta coinvolta in un incidente 

Ha lottato tra la vita e la morte per tre settimane ma, purtroppo, non ce l’ha fatta

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ha lottato tra la vita e la morte per tre settimane ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Si è spenta nel pomeriggio di ieri Nuccia Quattrocchi, la donna rimasta coinvolta in un incidente in moto avvenuto in viale Mediterraneo, a Comiso. Nuccia viaggiava insieme al marito quando il veicolo, improvvisamente, ha preso fuoco. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico mentre il coniuge era rimasto ustionato ma non in pericolo di vita.

Trasferita d’urgenza in ospedale, e sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, si è spenta ieri pomeriggio. La donna era molto conosciuta per l sua attività – una scuola di ballo a Vittoria – punto di riferimento per tanti giovani e appassionati. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di affetto. Tra questi anche quello del comitato dei festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, patrona di Scoglitti, che ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.29/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.29/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Terremoto al teatro Pirandello, si dimette in blocco il CdA della Fondazione
Apertura

Morta Nuccia Quattrocchi, la maestra di danza era rimasta coinvolta in un incidente 
Apertura

Auto si schianta contro un muro: morti due ventenni, gravi altri due coetanei
Agrigento

Acqua contaminata a San Leone, scatta il divieto di usarla anche per lavarsi
Apertura

Il clan Massimino e il canale palermitano della droga: non c’è concorso esterno 
banner italpress istituzionale banner italpress tv