Catania

Lite finisce a colpi di pistola, 23enne ferito in ospedale

Il giovane è stato trovato da alcuni passanti e poi trasferito in ospedale

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Un 23enne è ricoverato con la prognosi riservata nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico, per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti, in via Fava, a terra, dopo essere caduto alla guida del suo scooter, rimanendo per tempo sull’asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto personale del 118 e delle Volanti. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte in via Capo Passero al culmine di una lite per futili motivi. Contro il 23enne sarebbero stati esplosi più colpi e uno solo lo ha centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Indaga la squadra mobile della Questura.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Un anno di Controcorrente, La Vardera annuncia: “mi candido alla presidenza della Regione siciliana”
Catania

Lite finisce a colpi di pistola, 23enne ferito in ospedale
Barcellona Pozzo di Gotto

Uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco, arrestati padre e figlio
Apertura

Benzina sul pavimento di casa di un 44enne, indagini a Siculiana 
Apertura

“Sprovvista del parere igienico-sanitario”, chiusa palestra a Campobello di Licata 
Apertura

Sigilli ad impianto di autodemolizioni senza autorizzazioni, due indagati
banner italpress istituzionale banner italpress tv