Tre auto coinvolte in un incidente: morto 26enne

Un giovane di 26 anni originario di Nicolosi è morto in un incidente stradale, che ha coinvolto tre auto con a bordo alcuni ragazzi, intorno alle 19 lungo la Statale 121 Catania-Paternò, in direzione Adrano. Il 26enne era alla guida di una Ford, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata. A bordo con lui viaggiavano altre due persone, rimaste seriamente ferite. Gli occupanti degli altri veicoli hanno riportato traumi di diversa entità. Quattro complessivamente i feriti, soccorsi dal 118 e trasferiti in diversi ospedali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno avviato i rilievi, e i Vigili del fuoco.