Apertura

Tre auto coinvolte in un incidente: morto 26enne

Quattro complessivamente  i feriti, soccorsi dal 118 e trasferiti in diversi ospedali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un giovane di 26 anni originario di Nicolosi è morto in un incidente stradale, che ha coinvolto tre auto con a bordo alcuni ragazzi, intorno alle 19 lungo la Statale 121 Catania-Paternò, in direzione Adrano. Il 26enne era alla guida di una Ford, che per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltata. A bordo con lui viaggiavano altre due persone, rimaste seriamente ferite. Gli occupanti degli altri veicoli hanno riportato traumi di diversa entità. Quattro complessivamente  i feriti, soccorsi dal 118 e trasferiti in diversi ospedali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno avviato i rilievi, e i Vigili del fuoco.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Tre auto coinvolte in un incidente: morto 26enne
Apertura

Corruzione e falsi permessi di soggiorno, il sindaco Gaglio si tira fuori ma la Procura insiste
Licata

Esplosione Licata, il 66enne trasferito al centro grave ustioni di Palermo
Messina

Maxi sequestro da oltre 1,2 milioni a Messina per truffa sugli investimenti
Apertura

Mazzette per i permessi di soggiorno nell’agrigentino: 22 indagati (I NOMI)
Apertura

Auto contro muro, morto un uomo di 57 anni
banner italpress istituzionale banner italpress tv