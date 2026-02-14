Amministrative, Di Mauro riaccende il telefono: “Mai discusso della mia candidatura”

Il cellulare è rimasto spento per tutta la giornata di ieri, la stessa in cui l’Ansa annunciava – e gli alleati confermavano off records – che l’ex assessore regionale Roberto Di Mauro aveva prospettato la propria candidatura a sindaco ad Agrigento. Inutile per tutti, giornalisti e operatori politici, provare a contattarlo. “Era scarico”, ci dice stamattina il parlamentare, che con piglio deciso smentisce in modo categorico la possibilità della sua corsa a primo cittadino.

“Io ho detto che c’è un uscente, hanno detto che non lo volevano e allora ho spiegato che dobbiamo vedere e ragionare su un altro nome. Quindi non c’è stata alcuna discussione su una mia candidatura”, spiega Di Mauro, che conclude con un “potete chiedere ai presenti”.

In realtà Grandangoloagrigento.it lo aveva già fatto, parlando con diversi deputati regionali, ma queste ricostruzioni sarebbero infondate, secondo quanto dice Di Mauro. Così infondate che l’area DC, Lega e Fratelli d’Italia già da ieri ha iniziato a vagliare nomi per le amministrative nonostante l’esponente autonomista ci dica che la “DC è interessata a comporre un quadro regionale, e poi alla riunione era presente Totò Cascio, che è un amico non si sarebbe mai permesso di fare un ragionamento di questo tipo anche solo per il rapporto personale”.

Così abbiamo telefonato al commissario per la Sicilia di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, il quale ci racconta, se possibile, circostanze ancora più interessanti.

Il nome di Di Mauro, infatti, sarebbe venuto fuori al termine del tavolo, dopo che l’ex assessore era già andato via. Ma non come una concreta proposta, piuttosto come una battuta da parte di qualcuno dei presenti che ventilava l’ipotesi di un interesse diretto di Di Mauro a candidarsi a sindaco. “Infatti – ci dice – mi sono stranizzato del fatto che poi sia uscita sui giorali come notizia”.

Sbardella, poi, ci da altre due informazioni importanti. La prima che sul tavolo non c’è il nome di Lillo Firetto per il suo dialogo aperto sia con il centrodestra che con il centrosinistra, ma che soprattutto non si discute più da tempo di Piero Luparello. “Le dico di più – ci spiega – non sono nemmeno arrivato a conoscerlo. Ci saremmo dovuti incontrare tempo fa ma non è mai successo”.

Insomma, se ad Agrigento il candidato sarà espressione del Mpa, non sarà comunque “Mr.X”, questo è chiaro.