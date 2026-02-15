Apertura

“Sprovvista del parere igienico-sanitario”, chiusa palestra a Campobello di Licata 

Al termine dell’ispezione sono state contestate alcune irregolarità che hanno comportato la chiusura della struttura per un periodo di tre mesi

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Il titolare non avrebbe conseguito la laurea in Scienze motorie né sarebbe stato in possesso del diploma Isef utile per l’esercizio dell’attività e – inoltre – non sarebbe neanche stato esibito il parere igienico-sanitario relativo alla struttura.

I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in una palestra a Campobello di Licata. Al termine dell’ispezione sono state contestate alcune irregolarità che hanno comportato la chiusura della struttura per un periodo di tre mesi. Il tempo necessario per permettere di superare le criticità e mettersi in “regola”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 6/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Benzina sul pavimento di casa di un 44enne, indagini a Siculiana 
Apertura

“Sprovvista del parere igienico-sanitario”, chiusa palestra a Campobello di Licata 
Apertura

Sigilli ad impianto di autodemolizioni senza autorizzazioni, due indagati
Apertura

Tre auto coinvolte in un incidente: morto 26enne
comitini

Corruzione e falsi permessi di soggiorno, il sindaco Gaglio si tira fuori ma la Procura insiste
di Gioacchino Schicchi

Amministrative, Di Mauro riaccende il telefono: “Mai discusso della mia candidatura”
banner italpress istituzionale banner italpress tv