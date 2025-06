Lite tra passeggeri sul bus, uomo ferito con una coltellata

Un uomo è stato ferito con una coltellata durante una lite scoppiata tra due passeggeri su un autobus di linea urbana dell’Amts di Catania. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni. L’aggressore, uno straniero, è stato bloccato e portato via da agenti delle Volanti della Questura. La sua posizione è al vaglio della Procura.