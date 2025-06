Maxi controllo al Borgo Nuovo, 26 denunce e sanzioni

E’ di 26 persone denunciate il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. Sono accusate, a vario titolo, di furto aggravato, invasione di edifici, porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere, guida senza patente, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati. In azione i carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo, supportati dal personale della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e da militari specializzati del Nucleo antisofisticazioni e sanità e del Nucleo ispettorato del lavoro. In particolare 13 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica: i tecnici dell’Enel, infatti, hanno accertato diversi allacci abusivi diretti alla rete di E-Distribuzione.

Per 8 persone la denuncia è scattata per invasione di edifici: il personale dell’Istituto autonomo case popolari ha accertato l’occupazione di unità immobiliari in assenza di regolare assegnazione. Una persona trovata con un manganello telescopico, invece, è stata denunciata per porto abusivo di armi, un’altra per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate perché trovata con 960 euro in banconote di vario taglio verosimilmente contraffatte. Una terza per guida senza patente per reato reiterato nel biennio. Denunciata per spaccio di sostanze stupefacenti una persona trovata con oltre 5 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e pronte per essere vendute al dettaglio; mentre per un’altra la denuncia è scattata per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Il personale del Nas e del Nil ha ispezionato due attività commerciali, riscontrando in entrambe violazioni amministrative elevando sanzioni per 2.000 euro con relativa proposta di chiusura delle attività. Complessivamente sono state identificate 233 persone, controllati 148 veicoli di cui 16 sottoposti a sequestro, contestate 49 sanzioni al Codice della strada per un totale di oltre 59.000 euro relative a guida senza patente, omessa revisione, mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché segnalati 6 giovani alla Prefettura di PALERMO quali assuntori di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sequestrata dai militari è stata inviata al laboratorio delle sostanze stupefacenti del Comando provinciale di PALERMO per i successivi accertamenti quantitativi e qualitativi. Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche prossimi giorni.