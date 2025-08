Gramaglia (FdI): “Controlli negozi e locali, troppo accanimento. Si verifichino gli abusivi”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, rileva che “nelle ultime ore è emerso che le autorità competenti del territorio stiano effettuando dei controlli a tappeto in tutti gli esercizi commerciali, locali pubblici e strutture ricettive, utilizzando metodi a volte poco consoni in orari di affollamento, creando allarmismo nell’utenza e mettendo in serie difficoltà chi gestisce l’attività”.

Gramaglia a tal proposito afferma: “Ribadendo il fatto che noi siamo favorevoli alle verifiche degli organi istituzionali competenti, chiediamo però di non cadere nell’accanimento ma di prendere in uguale considerazione anche il fenomeno dell’abusivismo. Ci auspichiamo, infatti, che tutti questi controlli servano e siano volti a debellare una volta per tutte il fenomeno degli abusivi, purtroppo molto presente in diverse categorie merceologiche, su tutto il territorio agrigentino. Vorremmo che i riflettori fossero puntati non solo sugli imprenditori e i commercianti di Agrigento, ma anche sugli abusivi che ledono all’economia sottraendo risorse necessarie per questo territorio, così da ripristinare la legalità in tutte le sue forme e in tutti gli ambiti.”