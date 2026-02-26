Naro, frana la Provinciale per Campobello: strada chiusa

Non si arresta l’ondata di smottamenti nel territorio di Naro. Dopo il cedimento di parte di Via Porta Vecchia di cui abbiamo dato notizia stamattina, un nuovo smottamento ha interessato il vecchio tracciato della Strada Provinciale 12 che collega Naro a Campobello di Licata.

Il movimento franoso ha compromesso in modo significativo la carreggiata, rendendo necessario l’immediato intervento del Libero Consorzio. La strada è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche tecniche e della valutazione dei danni strutturali. Il cedimento si inserisce in un quadro già critico per la viabilità locale, messa a dura prova dalle recenti condizioni meteorologiche e dalla fragilità del territorio. Nei giorni scorsi un’altra frana di grosse proporzioni aveva interessato anche Contrada Figotti, lungo l’arteria che collega Naro a Favara, nei pressi della Diga San Giovanni. Anche in quel caso si erano registrati importanti smottamenti del terreno, con conseguenti disagi per gli automobilisti.