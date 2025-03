Negozio di ottica abusivo in appartamento, scatta il sequestro

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno individuato un’attività di ottica esercitata senza alcuna autorizzazione all’interno di un appartamento destinato a civile abitazione.

Le attività, condotte dai finanzieri della compagnia di Acireale, hanno permesso di accertare che il titolare dell’impresa commerciale, pur essendo iscritto nell’apposito “Registro speciale degli esercenti l’attività di ottico” e lavorando come dipendente in un ingrosso del settore, il sabato esercitava comunque un’attività parallela in totale assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative in un appartamento trasformato in negozio di ottica. La merce in vendita era priva delle necessarie garanzie di conformità a standard di qualità e sicurezza previsti dalla legge.

I militari hanno accertato anche che l’uomo pagava in nero il canone di locazione. A conclusione dell’intervento, le Fiamme gialle hanno sequestrato i beni destinati alla vendita, tra cui montature e lenti per occhiali da vista, le attrezzature utilizzate e sono state contestate violazioni sia all’esercente, per aver avviato l’attività commerciale di vendita di prodotti ottici, sia al proprietario dell’immobile per i redditi derivanti dalla locazione e per la mancata comunicazione della cessione di fabbricato all’autorità di Pubblica sicurezza.