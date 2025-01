Pistola, munizioni e due fucili: sequestrato arsenale in un casolare

Pistola, munizioni e due fucili ben nascosti in un terreno incolto e in un muro di un casolare abbandonato. È quanto ritrovato nel corso di un’articolata e complessa operazione della Polizia di Stato, andata avanti per oltre sei ore, in una zona di Nunziata di Mascali. Le ricerche degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, coadiuvati dalle unità cinofile della Questura di Catania, sono scaturite da un’accurata attività info-investigativa che ha determinato la concreta possibilità di trovare armi clandestine nel terreno.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno scandagliato un appezzamento di terreno incolto, di proprietà demaniale, confinante con un altro terreno abbandonato ove era stato costruito un magazzino la cui regolarità edilizia è in corso di accertamento. Grazie all’ausilio del cane poliziotto e dei metal detector, è stato possibile trovare due fucili calibro 12 ad una canna, semiautomatici, aperti e privi di cartucce, entrambi con matricola abrasa, e una pistola calibro 7.65, completa di caricatore, con matricola abrasa.

I fucili, interrati ed avvolti in cellophane, sono stati rinvenuti nel fondo all’interno di tubi in pvc, mentre la pistola, avvolta in una pezza, è stata individuata nel muro del casolare abbandonato, in una nicchia dissimulata mediante l’apposizione di stucco. Quanto trovato è stato immediatamente sequestrato, repertato e inviato alla Polizia Scientifica per eseguire gli opportuni controlli in modo da stabile se ed eventualmente quando le armi siano state utilizzate per commettere crimini. Nell’immediatezza dei fatti non è stato possibile risalire al proprietario del terreno e, per questa ragione, verranno svolti opportuni approfondimenti per individuare un eventuale utilizzatore.