Polizia arresta 50enne brontese per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne originario di Bronte, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

Nei giorni scorsi, ai poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato di Adrano, durante il servizio di controllo del territorio, non è sfuggito un noto pregiudicato che si trovava nei pressi di un bar adiacente ad una stazione di servizio, unitamente ad altre persone, anch’esse con pregiudizi penali.

Non appena accortisi della presenza dell’uomo, i poliziotti lo hanno fermato, chiedendogli di esibire, come previsto dalla normativa in materia, la carta precettiva e l’ordinanza del Tribunale di Catania che dispone la misura di prevenzione nei suoi confronti.

Contestualmente, sono state controllate anche le persone in sua compagnia, risultate anch’esse pluripregiudicate, per diverse tipologie di reati.

Pertanto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva, il 50enne, sorpreso a violare più prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione – tra le quali quella di non allontanarsi dal comune di Bronte senza aver dato avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché quella di non accompagnarsi a persone pregiudicate – non avendo fornito in merito valide giustificazioni, è stato tratto in arresto per la violazione prevista e punita dalla Legge antimafia vigente e, essendo stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione, di un coltello a serramanico, debitamente sequestrato, è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.