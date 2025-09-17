Catania

Pretende di saltare la fila al pronto soccorso e aggredisce vigilanza: denunciato

Il 48enne deve rispondere di minaccia a incaricato di pubblico servizio

Avrebbe preteso di saltare la fila al pronto soccorso e avrebbe aggredito verbalmente il personale addetto alla vigilanza. Per questo, un 48enne catanese, con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato dalla Polizia di Stato, per minaccia a incaricato di pubblico servizio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo si sarebbe presentato al triage del pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania insieme al nipote, pretendendo che quest’ultimo venisse visitato immediatamente, nonostante non si trattasse di codice rosso.

Al rifiuto dei sanitari, che gli hanno spiegato di dover attendere il suo turno, l’uomo sarebbe andato su tutte le furie, iniziando a minacciare e insultare sia gli operatori sanitari sia il personale addetto alla vigilanza, insistendo sul fatto che sarebbe dovuto passare avanti alle altre persone che in quel momento erano in attesa.

In particolare, il 48enne si sarebbe rivolto nei confronti di un addetto alla vigilanza dicendogli che gli avrebbe tolto la pistola per colpirlo in faccia.

A quel punto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo-Ognina”, in servizio presso il posto di polizia dell’ospedale, i quali, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente e sfociare in un’aggressione fisica, hanno bloccato il 48enne conducendolo presso gli uffici di polizia.

Una volta ristabilito l’ordine presso il triage del pronto soccorso, i poliziotti hanno denunciato l’uomo per minaccia a incaricato di pubblico servizio.    

