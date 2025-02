“Prodotti non sicuri”, sequestrati oltre 90 mila articoli

I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli a contrasto della commercializzazione di prodotti illegali e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, hanno sequestrato a Fiumefreddo di Sicilia (CT) oltre 90.000 prodotti di vario genere, tra i quali bigiotteria e prodotti per la persona, la casa e l’auto, nonché decorazioni per carnevale.

In particolare, nel corso dell’intervento eseguito presso un punto vendita sito in Linguaglossa (CT) gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, le Fiamme Gialle della Compagnia di Riposto hanno individuato diversi prodotti, per la maggior parte accessori e decorazioni di carnevale, articoli da regalo, stickers adesivi, collane, braccialetti e altro materiale privo degli standard di sicurezza previsti dai regolamenti della Comunità Europea, che venivano venduti senza l’indicazione del Paese d’origine, dell’importatore, dei materiali impiegati, delle indicazioni minime di sicurezza, della destinazione d’uso nonché delle istruzioni in lingua italiana, rappresentando un grave rischio per la salute del consumatore.

Le attività della Guardia di Finanza eseguite nel settore della ‘‘tutela del mercato dei beni e dei servizi’’ si pongono a tutela del consumatore che può essere talora indotto ad acquistare, inconsapevolmente, prodotti “non sicuri” venduti a prezzi più competitivi di quelli praticati dagli imprenditori commerciali che operano nella legalità avvalendosi di canali regolari di distribuzione, in danno alle regole del mercato concorrenziale.

Al titolare dell’impresa, segnalato alla Camera di Commercio, sono state notificate sanzioni amministrative fino ad un massimo di oltre 25.000,00 euro. La Guardia di Finanza continuerà a vigilare in tutta la Provincia, perseguendo ogni forma di speculazione sui prezzi di vendita e sulla sicurezza dei prodotti commercializzati, a tutela del mercato e della salute pubblica.