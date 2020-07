Raffica di rapine a stazioni di servizio: due arresti (ft e vd)

Erano diventati il terrore dei commercianti di Paterno’, in provincia di Catania. E’ quanto ricostruito dai carabinieri che hanno arrestato Tonino Tomasello, 29 anni di Ragalna e Manuel Borzi’, 24 anni di Paterno’, ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I due, in esecuzione di un precedente provvedimento restrittivo, erano gia’ stati arrestati a gennaio dai militari di Paterno’: borzi’ era finito ai domiciliari, Tomasello in carcere, interrompendo la sequela di rapine con cui avevano seminato il panico tra gli esercenti paternesi.

Le indagini, con il supporto delle immagini delle telecamere di video sorveglianza, hanno ricostruito diverse rapine ai danni di una stazione di servizio in via Vittorio Emanuele, di una pizzeria in via Scala Vecchia e l’assalto a quattro supermercati in viale dei Platani, in piazza Vittorio Veneto, in via Balatelle e in corso Italia.