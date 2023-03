Reddito di cittadinanza, scoperti e denunciati altri 87 “furbetti”

Si allunga la lista dei truffatori del reddito di cittadinanza. Dopo i 267 casi scoperti recentemente, i carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno denunciato alla procura di Caltagirone altri 87 casi, distribuiti nel territorio delle Compagnie di Caltagirone e di Palagonia. L’importo complessivo indebitamente riscosso ammonta a circa 600 mila euro. Tra gli indagati anche un esponente della mafia de pascoli, arrestato nell’operazione “Nebrodi”. La complessa attivita’ investigativa ha interessato l’area del Calatino-Palagonese ed e’ stata svolta insieme alla direzione provinciale dell’Inps, con il supporto dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania.

Le indagini, partite da persone che non avevano dichiarato di essere gia’ riscossori dell’indennita’ di disoccupazione agricola, hanno poi accertato altri stratagemmi attraverso cui i furbetti avrebbero ingannato lo Stato per ottenere il beneficio. Oltre alla mancata comunicazione dei redditi da lavoro dipendente – le giornate di lavoro – i militari dell’Arma e il personale dell’Inps hanno scovato false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari ed individuato alcuni extracomunitari che riscuotevano il sussidio, pur non residenti in Italia da almeno 10 anni.

Tra questi, emblematica la figura di un 24enne di Caltagirone, che gia’ arrestato nel gennaio 2020 nell’ambito dell’operazione “Nebrodi”, per associazione a delinquere di stampo mafioso, contraffazione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso, aveva incassato senza averne diritto circa otto mila euro. Negli 87 denunciati, circa la meta’ sono gia’ noti alle forze dell’ordine per reati che vanno dalla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, al porto abusivo di armi, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, truffa ai danni dello Stato e falso.