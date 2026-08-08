Catania

“Rex” fiuta la droga nella stanzetta di un 14enne, arrestato

Sono stati rinvenuti, nella scatola di uno smartphone, 13 involucri di hashish del peso complessivo di 36 grammi

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un’attività antidroga è stata condotta, nei giorni scorsi, dagli agenti della Polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo. I poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato diverse zone del quartiere con l’obiettivo di reprimere casi di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata nei punti in cui recentemente sono state smantellate piazze di spaccio e bloccati pusher sorpresi a cedere dosi di droga ai loro clienti. In questa circostanza, le verifiche sono state condotte con l’intervento del cane-poliziotto “Rex” che, nei pressi di via De Lorenzo, ha fiutato un nascondiglio di stupefacenti, trovati nella disponibilità di un pusher giovanissimo, di soli 14 anni.

Quando i poliziotti hanno pattugliato la via, il cane hanno segnalato la droga e ha portato il conduttore proprio davanti all’abitazione del 14enne. Una volta aperta la porta di casa, “Rex” si è subito fiondato nella cameretta del ragazzo in cui sono stati rinvenuti, nella scatola di uno smartphone, 13 involucri di hashish del peso complessivo di 36 grammi.

Oltre allo stupefacente sono stati rinvenuti un bilancino e svariate bustine per il confezionamento delle dosi. Il giovanissimo pusher, già noto per precedenti di Polizia per rapina, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 14enne è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dal PM di turno presso il Tribunale per i Minori.

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