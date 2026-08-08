Controlli nelle aree balneari a Porto Empedocle, sanzionati tre parcheggiatori abusivi 

Proseguono i controlli dei Carabinieri nelle località costiere della provincia di Agrigento, interessate durante la stagione estiva da un considerevole afflusso di cittadini e turisti. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza predisposti sul territorio, i Carabinieri della Stazione di Porto Empedocle hanno intensificato i controlli nelle aree prossime agli stabilimenti balneari e maggiormente frequentate dai bagnanti.

Nel corso delle verifiche effettuate negli ultimi giorni, i militari hanno sorpreso tre persone mentre esercitavano abusivamente l’attività di parcheggiatore. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 5.000 euro. Sono state inoltre sequestrate le somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita.L’attività rientra nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento per contrastare i fenomeni di abusivismo che possono arrecare disagio a cittadini e visitatori e compromettere la regolare fruizione degli spazi pubblici. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree costiere e ai luoghi maggiormente frequentati durante il periodo estivo.