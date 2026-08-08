Canicattì

Minaccia titolare di tabaccheria con un coltello, denunciato 45enne a Canicattì 

L'uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione nel locale minacciando il titolare di 52 anni per farsi consegnare l'incasso

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un pregiudicato di 45 anni è stato denunciato dalla polizia per una violenta rapina consumata ieri pomeriggio in una tabaccheria di via Vittorio Emanuele a Canicattì. L’uomo, armato di coltello, ha fatto irruzione nel locale minacciando il titolare di 52 anni per farsi consegnare l’incasso. Il malvivente ha ferito la vittima che, stando ai medici del pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, guarirà in meno di 10 giorni. Il rapinatore solitario ha portato via appena 200 euro. Grazie ad indagini lampo, i poliziotti sono riusciti ad identificare l’uomo e a denunciarlo. (ANSA)

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