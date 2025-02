Sant’Agata, il presidente Schifani al pontificale: “non lasciamo indietro nessuno”

In occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Agata, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, questa mattina ha preso parte al solenne pontificale celebrato in cattedrale dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, al fianco dell’arcivescovo di Catania Luigi Renna. Presenti alla funzione anche il ministro della Protezione civile e del mare, Nello Musumeci, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, altre autorita’ politiche, civili, religiose e militari.

Durante il solenne pontificale in cattedrale, il governatore ha ribadito l’impegno a non lasciare indietro nessuno e a sostenere chi si trova in difficoltà.

Successivamente il presidente Schifani, ha voluto essere presente nella parrocchia di San Nicolò l’Arena, a Catania, per il pranzo sociale promosso dall’Arcidiocesi e dalla Comunità di Sant’Egidio, con la collaborazione di diverse sigle associative e di enti del terzo settore della città. Un fuoriprogramma nell’ambito degli appuntamenti istituzionali del governatore in occasione delle celebrazioni per la Festa di Sant’Agata.