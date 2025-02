Sbatte la testa contro auto dei carabinieri e gli cade la cocaina dal parrucchino, arrestato 

Per nascondere la droga aveva scelto il parrucchino. Un escamotage, però, che non è bastato a un 39enne di Catania a scongiurare l’arresto. I carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando provinciale etneo, infatti, lo hanno fermato per un controllo mentre percorreva viale Mario Rapisardi a bordo di un’auto, insieme a una donna di 40 anni.

A insospettire i militari è stata proprio la vettura, controllata alcuni giorni prima con quattro pregiudicati a bordo e raggiunta poco dopo da un 31enne tossicodipendente. Nelle tasche del giubbotto del 39enne i carabinieri hanno trovato una busta di plastica con 17 involucri di marijuana, della qualità ‘amnesia’ e ‘viola’ per un peso complessivo di circa 75 grammi, 260 euro e una confezione di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina pura. Nella borsa della donna, invece, c’era una dose di crack. Nel frattempo il 31enne, rispondendo alle domande dei carabinieri, ha ammesso senza esitazioni di essersi effettivamente avvicinato all’auto per acquistare droga.

Mentre il 39enne stava salendo a bordo della gazzella per essere condotto in caserma ha inavvertitamente urtato con la testa il montante dell’auto, provocando un leggero spostamento del suo toupet. Sotto la parrucca aveva nove dosi di cocaina, già pronte per la vendita al dettaglio. Un nascondiglio sicuramente originale, ma che non ha evitato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga. Il provvedimento è stato convalidato dall’autorità giudiziaria che ha disposto per il 39enne gli arresti domiciliari e per la donna l’obbligo di firma per 3 volte alla settimana.