Scontro tra furgone e auto sotto la Valle dei Templi, feriti

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo Viale La Loggia, meglio noto come viale alberato, proprio sotto la Valle dei Templi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un Fiat Doblò e una Citroen. Il bilancio, secondo una prima ricostruzione, è di cinque persone contuse. Per fortuna nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni. Ingenti, invece, i danni ai veicoli. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari.