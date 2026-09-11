Agrigento

Scontro tra furgone e auto sotto la Valle dei Templi, feriti

Incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo Viale La Loggia, meglio noto come viale alberato, proprio sotto la Valle dei Templi di Agrigento

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo Viale La Loggia, meglio noto come viale alberato, proprio sotto la Valle dei Templi di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un Fiat Doblò e una Citroen. Il bilancio, secondo una prima ricostruzione, è di cinque persone contuse. Per fortuna nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni. Ingenti, invece, i danni ai veicoli. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. 

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