Agrigento rende omaggio a Nino Bellomo con una serata speciale al Pirandello

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento, con il sostegno della Regione Siciliana, presenta un evento speciale inserito nella stagione teatrale 2025/2026: “Il respiro dell’arte. Omaggio a Nino Bellomo – un viaggio nella memoria attraverso immagini e parole”

L’appuntamento è per domani 12 settembre 2025 ore 21:00 presso l’Atrio del Teatro Pirandello.

Una serata intensa e ricca di emozioni per ricordare e celebrare la figura di Nino Bellomo, artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale e teatrale del nostro territorio.

Attraverso racconti, testimonianze e suggestioni visive, il pubblico sarà guidato in un percorso di memoria capace di restituire il profilo umano e artistico di un uomo che ha contribuito a far crescere e a valorizzare il teatro e la cultura siciliana.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Sogni & Storie – La vita in scena”, un progetto che intende rendere omaggio ai grandi protagonisti del panorama artistico e culturale, intrecciando ricordi e visioni in una narrazione corale.