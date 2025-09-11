Cultura

Agrigento rende omaggio a Nino Bellomo con una serata speciale al Pirandello

L'appuntamento è per domani  12 settembre 2025 ore 21:00 presso l'Atrio del Teatro Pirandello.

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

La Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Valle dei Templi di Agrigento, con il sostegno della Regione Siciliana, presenta un evento speciale inserito nella stagione teatrale 2025/2026: “Il respiro dell’arte. Omaggio a Nino Bellomo – un viaggio nella memoria attraverso immagini e parole

L’appuntamento è per domani  12 settembre 2025 ore 21:00 presso l’Atrio del Teatro Pirandello.

Una serata intensa e ricca di emozioni per ricordare e celebrare la figura di Nino Bellomo, artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia culturale e teatrale del nostro territorio.

Attraverso racconti, testimonianze e suggestioni visive, il pubblico sarà guidato in un percorso di memoria capace di restituire il profilo umano e artistico di un uomo che ha contribuito a far crescere e a valorizzare il teatro e la cultura siciliana.

L’iniziativa rientra nel ciclo “Sogni & Storie – La vita in scena”, un progetto che intende rendere omaggio ai grandi protagonisti del panorama artistico e culturale, intrecciando ricordi e visioni in una narrazione corale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Mafia

Mafia, morto in carcere il boss ergastolano Pippo “U carruzzeri” Salvo
Catania

Aggredisce la vigilanza dopo essere stato scoperto a rubare in supermercato, arrestato
Apertura

Favara, perde il controllo della bici e sbatte contro muro: grave un bambino
Cultura

Steve Hackett incanta il Palacongressi, pubblico in delirio per la chitarra dei Genesis
Cultura

Agrigento rende omaggio a Nino Bellomo con una serata speciale al Pirandello
Messina

In fuga su uno scooter con la droga si schiantano contro un’auto, arrestati