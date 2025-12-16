Catania

Sequestrati 730 chili di botti illegali, 2 arresti

Carabinieri: “Eventuale esplosione, anche parziale, avrebbe potuto causare effetti devastanti”

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Maxi sequestro di botti illegali a Catania, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 37enne e un 51enne, sorpresi in un garage di viale Adriatico, intenti a scaricare numerosi scatoloni da un furgone. I controlli hanno permesso di scoprire che nelle scatole era stato nascosto un ingente quantitativo di materiale esplodente di fabbricazione artigianale, totalmente illegale e privo di qualsiasi classificazione di sicurezza. Sia nel garage che a bordo del mezzo, infatti, sono stati trovati quasi 14.000 artifizi pirici, oltre 13.000 petardi e 1.000 ‘cipolle’, per un peso complessivo di 730 chili, materiale che, secondo gli artificieri intervenuti, presenta “un elevatissimo livello di pericolosità per via della miscela esplosiva sensibile a urti, sfregamenti e variazioni di temperatura”.

Gli specialisti antisabotaggio del Comando provinciale carabinieri di Catania hanno proceduto alla messa in sicurezza del carico e all’analisi tecnica, confermando che l’eventuale esplosione, anche parziale, avrebbe potuto causare effetti devastanti su persone e strutture circostanti. Il materiale è stato subito trasferito in un’area isolata e custodito in attesa delle autorizzazioni per la distruzione. I due uomini, invece, sono stati arrestati per detenzione abusiva di materiale esplodente e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posti agli arresti domiciliari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Catania

Sequestrati 730 chili di botti illegali, 2 arresti
Ultime Notizie

Daspo per quattro tifosi del gruppo ultras “Vecchie Maniere”
Catania

Minaccia e aggredisce la madre per non avergli dato abbastanza soldi, arrestato
Giudiziaria

Ex rettore e amministratore della Caronte&Tourist indagati per depistaggio 
Messina

Estorsione con metodo mafioso ad allevatore, arrestato 54enne
Cultura

Al Giardino Botanico torna lo spettacolo “Il ritorno di Persefone” 
banner italpress istituzionale banner italpress tv