Sorpresi a rubare ferro e rame in un cantiere, due arresti

Sono stati colti in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato mentre stavano rubando ferro e rame in un cantiere, nei pressi di via Gelso Bianco. I due ladri, di 32 e 33 anni, sono stati notati dal personale di vigilanza a bordo di un grosso furgone, all’interno di un’area in cui è allestito un cantiere. Appurato che non si trattava di mezzi di servizio operanti nel cantiere, è scattata la segnalazione alla Sala Operativa della Questura di Catania che ha inviato una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato i due ladri, entrambi catanesi già noti per precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo aver fatto accesso all’area, il 32enne e il 33enne hanno utilizzato un “ragno” di proprietà della ditta edile in modo da accelerare le procedure e riempiere, il più possibile, il cassone del camion di materiale ferroso e in rame. Sul posto è intervenuto anche il responsabile del cantiere, che ha sporto denuncia, confermando ai poliziotti che i due non avevano alcuna autorizzazione per farvi ingresso. Pertanto, al termine di tutti i riscontri del caso, i poliziotti hanno restituito la refurtiva al legittimo proprietario, mentre i due ladri sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima davanti al giudice.