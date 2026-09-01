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Coltello a serramanico, spranga e hashish: denunciato pizzaiolo licatese

Il pizzaiolo è stato sottoposto a controllo dai carabinieri in via Gela

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Un cinquantenne pizzaiolo di Licata è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. Il lavoratore è stato sottoposto a controllo dai carabinieri in via Gela. I militari dell’Arma hanno proceduto ad una più accurata ispezione che hanno permesso di rinvenire in possesso del pizzaiolo una spranga di ferro, un coltello a serramanico e poco meno di dieci grammi di hashish.

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