Coltello a serramanico, spranga e hashish: denunciato pizzaiolo licatese

Un cinquantenne pizzaiolo di Licata è stato denunciato a piede libero per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. Il lavoratore è stato sottoposto a controllo dai carabinieri in via Gela. I militari dell’Arma hanno proceduto ad una più accurata ispezione che hanno permesso di rinvenire in possesso del pizzaiolo una spranga di ferro, un coltello a serramanico e poco meno di dieci grammi di hashish.