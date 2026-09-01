Apertura

Ribera, scontro tra un furgone e un’auto: un ferito

Secondo le prime informazioni il bilancio è di un ferito

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

Grave incidente stradale a Ribera sulla Strada provinciale 57. Secondo le prime informazioni a scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un furgone contro un’auto; quest’ultima dopo il forte impatto è uscita fuori strada. Il bilancio è di un ferito.

Sul posto lanciato l’allarme due squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Sciacca, i sanitari del 118, ed è anche atterrato un elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri che si stanno occupando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.

(IN AGGIORNAMENTO)

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ribera, scontro tra un furgone e un’auto: un ferito
Apertura

Ha cercato di sedare le fiamme che lambivano la sua abitazione: morto il 26enne Salvatore Giglia
Apertura

Rissa in piazza a Ravanusa, volano calci e pugni tra giovani
Apertura

Coltello a serramanico, spranga e hashish: denunciato pizzaiolo licatese
Apertura

Il 43enne trovato morto a Canicattì, Procura dispone autopsia 
banner italpress istituzionale banner italpress tv