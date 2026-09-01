Il 43enne trovato morto a Canicattì, Procura dispone autopsia
Damiano Petitto era uscito di casa venerdì non facendo più ritorno. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica mattina a non molta distanza dalla sua auto
La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sulla salma di Damiano Petitto, il quarantatreenne di Canicattì trovato morto domenica mattina in contrada Calici dopo quasi due giorni di ricerche. A denunciare la scomparsa era stata la moglie che, anche attraverso i social, aveva lanciato l’allarme chiedendo notizie del coniuge.
Il 43enne era uscito di casa venerdì non facendo più ritorno. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica mattina a non molta distanza dalla sua auto. Il pm Gaspare Bentivegna, che coordina le indagini, ha disposto l’esame autoptico utile per mettere un primo punto fermo nell’inchiesta e accertare le cause della morte. L’autopsia sarà eseguita nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. I familiari della vittima hanno nominato gli avvocati Calogero Meli e Raffaele Barra.