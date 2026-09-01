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Rissa in piazza a Ravanusa, volano calci e pugni tra giovani

I giovani dalle parole sono passati brevemente ai fatti prendendosi a calci, schiaffi e pugni davanti ad alcuni increduli passant

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Una rissa tra due gruppetti di ragazzi si è verificate nelle scorse notti nei pressi di piazza 1 Maggio, nel centro di Ravanusa. Ad affrontarsi, secondo una prima ricostruzione, almeno quattro persone.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno innescato la zuffa. I giovani dalle parole sono passati brevemente ai fatti prendendosi a calci, schiaffi e pugni davanti ad alcuni increduli passanti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avvisato le indagini. All’arrivo dei militari dell’Arma i protagonisti della rissa si erano dileguati. Un aiuto potrebbe arrivare dalla presenza di telecamere in zona.   

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