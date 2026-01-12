Sorpresi a rubare sigarette, due arresti

Hanno pianificato il colpo nei dettagli per rubare pacchi di sigarette, per un significativo valore commerciale, prendendo di mira un distributore automatico di un tabacchino di via Carlo Forlanini. Tuttavia, il tentativo posto in essere da due catanesi di 36 e 43 anni e da un complice in fase di identificazione è andato in fumo in pochi istanti grazie all’immediato intervento degli agenti della Polizia di Stato che hanno bloccato i due ladri.

Per mettere a segno il furto, i malviventi hanno fatto esplodere il distributore utilizzando un ordigno rudimentale, esponendo a seri rischi eventuali passanti. Ad accorgersi del gesto è stato il personale di un istituto di vigilanza che ha dato l’allarme alla sala operativa della Questura di Catania. Immediatamente, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunti sul posto e hanno circondato la zona, bloccando tutte le possibili vie di fuga per i ladri.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di fermare il 36enne e il 43enne sorpresi a rubare denaro e sigarette dal distributore, mentre un terzo uomo, a bordo di un’auto, ha abbandonato i due sodali e si è dileguato non appena si è accorto dell’arrivo delle volanti.

Visto il gesto sconsiderato di far esplodere l’ordigno, è stato necessario l’intervento della squadra artificieri per valutare la sussistenza di eventuali residui e parti non esplose che sono stato oggetto di verifica in laboratorio da parte della Polizia Scientifica.

I due ladri sono stati arrestati, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per loro si è proceduto con rito direttissimo e il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del 43enne gli arresti domiciliari e nei confronti del 36enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora