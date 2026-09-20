Catania

Sorpreso con la marijuana pronta per lo spaccio, arrestato 

Il giovane aveva con sé oltre 60 grammi di marijuana già divisa in dosi e più di 500 euro in contanti, ritenuti i guadagni della sua attività illecita

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel quartiere “Picanello”, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.   In particolare, i militari stavano eseguendo un servizio di controllo del territorio quando, transitando in via Vezzosi, hanno scorto il giovane a bordo di uno scooter mentre si avvicinava a un’altra persona, tenendo qualcosa in una mano. Questa circostanza ha ovviamente insospettito gli investigatori che, dunque, hanno deciso di fermare entrambi per un controllo. 

Alla vista dei Carabinieri, però, il presunto acquirente si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce, mentre il 25enne sul motorino è stato immediatamente bloccato in sicurezza e perquisito. Il giovane aveva con sé oltre 60 grammi di marijuana già divisa in dosi e più di 500 euro in contanti, ritenuti i guadagni della sua attività illecita.  La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il 25enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il provvedimento e disposto per lui l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 

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