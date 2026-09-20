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Un altro raid nell’agrigentino, tagliati 23 alberi e danni per 2 mila euro 

A fare la scoperta è stato il proprietario del fondo al quale non è rimasto altro che denunciare il danneggiamento ai carabinieri della locale stazione

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Ennesimo raid nell’Agrigentino. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di proprietà di un 67enne e hanno tagliato 23 alberi di ulivo. È accaduto in contrada Venaria, a Santa Margherita Belice. A fare la scoperta è stato il proprietario del fondo al quale non è rimasto altro che denunciare il danneggiamento ai carabinieri della locale stazione. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa duemila euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma per ricostruire quanto accaduto. 

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