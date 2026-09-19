Agrigento

Maltempo ad Agrigento, temporali e strade allagate

Prime piogge in città che hanno creato disagi alla viabilità

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Forti temporali si sono abbattuti su Agrigento e in diverse zone della provincia, causando i primi disagi alla viabilità. Le piogge, particolarmente intense in alcuni momenti, hanno rapidamente messo in difficoltà diverse strade della città dei Templi, in particolare dal viale Cannatello, nella zona del Villaggio Mosè, e al viale della Vittoria. In alcuni tratti l’acqua ha raggiunto un livello tale da arrivare all’altezza delle ruote delle automobili, rendendo più difficoltosa la circolazione.
I cittadini chiedono interventi preventivi e una maggiore attenzione alla manutenzione delle caditoie, prima che l’ondata di maltempo possa intensificarsi.

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