Agrigento

Agrigento, in sup “navigano” il viale Le Dune completamente allagato

Scene surreali che arrivano dalla zona balneare di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Pioggia intensa e allagamenti stanno creando disagi ad Agrigento. Tra le zone maggiormente colpite c’è San Leone, dove lungo il viale Le Dune l’acqua ha trasformato la strada in un vero e proprio fiume.
Numerose le difficoltà per gli automobilisti: alcune auto sono rimaste bloccate nei tratti maggiormente allagati, con l’acqua che ha raggiunto livelli tali da rendere particolarmente complicato attraversare la carreggiata.
La situazione ha assunto anche contorni insoliti. Per riuscire ad attraverso la strada qualcuno ha tirato fuori la tavola di sup e remare per raggiungere l’abitazione.

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