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Sorpreso con quasi 10 grammi di cocaina, denunciato ventenne a Licata 

Il nervosismo del motociclista ha immediatamente fatto scattare più di un dubbio agli uomini in divisa che hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri di Licata hanno denunciato un ventenne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un posto di controllo nel quartiere “Bronx”, hanno intimato l’alt al giovane che si trovava alla guida di uno scooter. Il nervosismo del motociclista ha immediatamente fatto scattare più di un dubbio agli uomini in divisa che hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale. L’accertamento ha dato esito positivo poiché sono stati rinvenuti quasi 10 grammi di cocaina. Il giovane è stato denunciato mentre proseguono le indagini per risalire al canale di approvvigionamento della droga. 

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