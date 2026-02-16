Sorpreso in moto con dosi di crack, arrestato 63enne

Non ha fatto in tempo a consegnare le dosi di crack già pronte per essere vendute ai suoi clienti. A fermare il pusher, un pregiudicato catanese di 63 anni, sono stati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle costanti azioni di controllo del territorio finalizzate a prevenire casi di criminalità e fenomeni di illegalità diffusa, a cominciare proprio dallo spaccio di droga.

L’uomo è stato bloccato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima nella zona di Trappeto nord dove è stato avvistato in sella ad una moto di grossa cilindrata, incrociandolo in via San Zenone, nei pressi di una piazza di spaccio della zona. Gli agenti della squadra investigativa l’hanno riconosciuto per i suoi specifici precedenti in materia di sostanze stupefacenti e hanno ritenuto necessario provvedere ad un controllo.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in una tasca del giubbotto diverse dosi di crack, conservate in una busta di plastica. Oltre alla droga, è stata sequestrata anche una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.