Trapani

Aggredisce il padre e quattro carabinieri, arrestato

Ha chiamato i carabinieri perché non riusciva a contenere suo figlio ventenne in evidente stato di alterazione psicofisica

Pubblicato 43 secondi fa
Da Redazione

Ha chiamato i carabinieri perché non riusciva a contenere suo figlio ventenne in evidente stato di alterazione psicofisica. E’ accaduto a Pantelleria dove i carabinieri hanno arrestato il ventenne per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane infatti ha aggredito con calci e pugni anche quattro militari. Portato in ospedale, una volta dimesso, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Marsala. 

