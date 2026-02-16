Aggredisce il padre e quattro carabinieri, arrestato

Ha chiamato i carabinieri perché non riusciva a contenere suo figlio ventenne in evidente stato di alterazione psicofisica. E’ accaduto a Pantelleria dove i carabinieri hanno arrestato il ventenne per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane infatti ha aggredito con calci e pugni anche quattro militari. Portato in ospedale, una volta dimesso, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Marsala.