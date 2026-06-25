Favara
Ripreso ad abbondare rifiuti, Palumbo: “multato, i controlli continuano”
L'uomo è stato ripreso dalle telecamere ad abbandonare rifiuti in piazza Garibaldi"
“Questo è uno dei tanti cittadini che abbiamo ripreso mentre abbandonava i rifiuti in piazza Garibaldi. Ovviamente la foto è censurata perché per legge non possiamo mostrare il volto, ma vi basta sapere che è stato multato. Vi ricordo che oltre alle videocamere domattina si svolgeranno i controlli sulla qualità del secco residuo e saranno presidiati i compattatori. Noi stiamo cercando di far rientrare questa situazione di emergenza con la Regione; ma serve la collaborazione di tutti.” Cosi in una nota il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.
Redazione
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