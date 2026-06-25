Casteltermini, il sindaco Nicastro presenta la nuova giunta

Il sindaco di Casteltermini Gioacchino Nicastro ha presentato la nuova giunta ed assegnato le deleghe. Denise Noto è stata nominata Vicesindaco; gli assessori sono Alessandra Palmeri, Giuseppe Rametta e Carmelo Sciarrabone.

Le deleghe: Denise Noto si occuperà di Commercio – Demanio – Servizi demografici – Personale – Sicurezza sul lavoro – Servizi Cimiteriali – Sviluppo Economico. Ad Alessandra Palmeri le deleghe a Contenzioso- Risorse educative/Scuola/ politiche dell’infanzia/ diritti dei bambini/ Politiche giovanili – Politiche per l’integrazione e Minoranze etniche e linguistiche – Famiglia/ Politiche sociali/Servizi civici /Pari opportunità – Tutela dei Consumatori – Volontariato ed associazionismo – Politiche dell’occupazione e del lavoro – Formazione professionale – Artigianato – Salute. Giuseppe Rametta lavorerà alle Risorse agricole – Tutela del suolo – Tutela delle acque – Foreste – Caccia – Tutela della montagna – Parchi e riserve naturali – Servizi a rete – Verde Pubblico – Mobilità – Viabilità – Igiene Ambientale -Trasporti -Ambiente – Decoro e arredo urbano – Sviluppo e recupero delle periferie – Diritti degli animali – Randagismo. A Carmelo Sciarrabone le deleghe alla Cultura – Grandi eventi – Fiere e mercati – Organizzazione – Decentramento – Ricerca – Innovazione – Sistemi Informativi – Rapporti con i comuni – Comunicazioni istituzionali – Attività istituzionali -Salvaguardia e promozione delle tradizioni popolari – Polizia Locale – Politiche comunitarie – Protezione Civile – Cooperazione e gemellaggio internazionale – Sport Turismo – Spettacolo e tempo libero.