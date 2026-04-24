Tenta di far evadere imprenditore, indagato (e sospeso) funzionario del Ministero dell’Interno 

La Polizia di Stato, segnatamente personale della Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palermo, nella mattinata del 22 aprile 2026, su delega della Procura della Repubblica del capoluogo, ha eseguito ordinanza del G.I.P. con cui è stata applicata la misura cautelare della sospensione dal servizio per un anno, nonché quella dell’obbligo di presentazione quotidiana negli uffici di p.g. nei confronti di un uomo, classe 61, ritenuto gravemente indiziato di aver agevolato l’evasione di un imprenditore, tentando di procurargli un falso passaporto.

Anche nei confronti di quest’ultimo, noto imprenditore palermitano con trascorsi nel settore bancario e delle telecomunicazioni, il G.I.P. ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario, tra l’altro, per il concorso nel tentativo di fabbricazione del falso titolo di viaggio, applicando a suo carico la misura cautelare della custodia in carcere, in atto ineseguita per irreperibilità dell’indagato.

Le indagini, svolte sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica con l’ausilio di numerose intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e corroborate da accertamenti bancari, hanno ricostruito che il funzionario civile del Ministero dell’Interno, su mandato dell’imprenditore, si era rivolto ad un falsario, remunerandolo con una somma di denaro al fine di realizzare il falso passaporto. A questo scopo, al falsario venivano forniti dal funzionario civile, il titolo di viaggio scaduto dell’imprenditore e delle fotografie di quest’ultimo, qualespecimen per fabbricare il passaporto falso. Il tentativo non era tuttavia andato a buon fine per la riluttanza del falsario che, individuato dopo un anno dai fatti dalla Squadra Mobile ed interrogato dalla Procura della Repubblica, ammetteva le sue responsabilità nella vicenda.

Nell’ambito di un successivo colloquio tra quest’ultimo e il funzionario, registrato dal falsario con un indumento munito di microfoni e microcamere a lui fornito da questo Ufficio, il funzionario civile si lasciava andare ad affermazioni a riscontro dell’ipotesi a sostegno dell’indagine. In tale circostanza, palesemente preoccupato, il funzionario tentava quindi di concordare con il falsario una versione idonea a deviare il corso delle indagini. Le investigazioni hanno, inoltre, messo in luce che, tramontata la possibilità di procurare all’imprenditore un passaporto creato ad arte, il funzionario lo avrebbe comunque agevolato nell’evasione attivandosi presso un altro ufficio di polizia per l’indebito rilascio di un titolo di viaggio, poi revocato amministrativamente.