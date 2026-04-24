Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di Sicilia
Il candidato si presenterà alla città ufficialmente il 26 aprile presso il teatro comunale L'Idea
Mancano pochi giorni ormai alle elezioni amministrative nella provincia di Agrigento. Anche i cittadini di Sambuca di Sicilia sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco e un consiglio comunale. A scendere in campo, dopo tanti voci, è Sario Arbisi, già candidato sindaco nel 2023 aveva perso contro Cacioppo ma che, nove mesi dopo, ha ottenuto dal CGA l’accoglimento del ricorso elettorale, ribaltando la maggioranza consiliare e aprendo la strada alla sfiducia del sindaco il 27 giugno 2025.
“Si apre una nuova stagione per Sambuca. Arriviamo. Uniti, con coraggio e nuovi progetti”, si legge in un post della lista “Siamo Sambuca” che sosterrà il candidato sindaco che si presenterà ufficialmente domenica 26 aprile al Teatro Comunale “L’idea” presentando la lista, i componenti, e il programma. Arbisi si sfiderà con la candidata Giovanna Casà con la lista “Sambuca prima di tutto”