Amministrative, Sario Arbisi candidato sindaco di Sambuca di Sicilia

Mancano pochi giorni ormai alle elezioni amministrative nella provincia di Agrigento. Anche i cittadini di Sambuca di Sicilia sono chiamati ad eleggere un nuovo sindaco e un consiglio comunale. A scendere in campo, dopo tanti voci, è Sario Arbisi, già candidato sindaco nel 2023 aveva perso contro Cacioppo ma che, nove mesi dopo, ha ottenuto dal CGA l’accoglimento del ricorso elettorale, ribaltando la maggioranza consiliare e aprendo la strada alla sfiducia del sindaco il 27 giugno 2025.

“Si apre una nuova stagione per Sambuca. Arriviamo. Uniti, con coraggio e nuovi progetti”, si legge in un post della lista “Siamo Sambuca” che sosterrà il candidato sindaco che si presenterà ufficialmente domenica 26 aprile al Teatro Comunale “L’idea” presentando la lista, i componenti, e il programma. Arbisi si sfiderà con la candidata Giovanna Casà con la lista “Sambuca prima di tutto”