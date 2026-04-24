Incidente stradale al bivio di Maddalusa, due minorenni in ospedale

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 640, poco dopo il bivio per Maddalusa. Secondo una prima ricostruzione due ragazzini, a bordo di uno scooter, avrebbero perso il controllo del veicolo a due ruote schiantandosi sul selciato.

L’impatto, avvenuto tra il bivio di Maddalusa e quello che porta a San Leone, è stato violento. Per pochissimo, inoltre, i due minorenni non sono finiti sul fiume che costeggia la strada. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. I due ragazzini hanno riportato fratture multiple e sono stati trasferiti in ospedale. La polizia, invece, si è occupata dei rilievi.