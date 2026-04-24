Al Museo Diocesano di Agrigento si inaugura “Aperture” a cura di Pietro Conte

Al Museo Diocesano di Agrigento si inaugura “Aperture” un’esposizione di settanta piccole tele di altrettanti artisti riunite in un’Opera Unica, espressione finale di un percorso caratterizzato da un solo filo conduttore: restituire all’arte il suo ruolo e la sua dimensione culturale attraverso gli incontri, le relazioni intessute, l’inclusione e il racconto del territorio, offrendoci l’opportunità unica di comprendere e apprezzare le differenze culturali e di riconoscere il valore della diversità quale fattore di dialogo sociale.

La mostra a cura di Pietro Conte e promossa dal Museo Diocesano di Agrigento è in programma dal 28 aprile al 5 maggio 2026.

L’inaugurazione dell’evento è fissata per martedì 28 aprile alle 18:30 negli spazi del Museo di via Duomo 96.

L’iniziativa conferma il ruolo del MuDiA come luogo non solo di conservazione, ma anche di confronto con la complessa realtà presente. Lo stesso, infatti, si propone come spazio vivo, capace di accogliere i linguaggi dell’arte contemporanea e di metterli in dialogo con la memoria.

La presenza, tra gli altri, di numerosi artisti del territorio assume, in questo contesto, un significato preciso: restituire visibilità alla vitalità culturale di Agrigento e alla ricchezza dei linguaggi che la attraversano.

Dall’incontro diretto con gli artisti, per il curatore Pietro Conte, si è aperto un vero e proprio “viaggio nel viaggio” della creatività, capace di far emergere passioni, espressività e radici comuni. Dopo l’inaugurazione la mostra resterà fruibile al pubblico fino al 5 maggio 2026