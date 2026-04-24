Porto Empedocle

Porto Empedocle, il lido azzurro tra degrado e abbandono: la denuncia

La nipote di Domenico Zambito al quale è dedicato il lido mostra lo stato di abbandono

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Lido Azzurro, zona balneare per eccellenza di Porto Empedocle, a ridosso dell’estate, vige in totale stato di abbandono e di degrado tra sacchi di rifiuti abbandonati lungo i marciapiedi ed erba alta.

Correva l’anno 2022 e una delegazione del comune di Porto Empedocle ha conferito una targa alla memoria di Domenico Zambito, riconosciuto da tutti quale fondatore del Lido Azzurro nonché autore del conseguente incremento del turismo locale. Ad oggi il sito è in totale stato di abbandono. A mio nonno è stata conferita una targa onoris causa e non merita sicuramente un monumento di munnizza. Invito gli organi competenti a porre fino a questo scempio”, denuncia la nipote di Domenico Zambito, cavaliere del lavoro, colui che per primo diede vita al Lido Azzurro.

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