Tenta di rubare in un negozio e aggredisce dipendente, denunciato 35enne

Ha provato a far scorta di abbigliamento sportivo senza passare dalla cassa e una volta scoperto ha aggredito un dipendente del negozio per guadagnare la fuga.

Protagonista di questa vicenda un 35enne catanese che è stato denunciato dalla Polizia di Stato per tentata rapina ai danni del punto vendita ufficiale del Catania FC, in via Vittorio Emanuele, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ore e fino a condanna definitiva.

L’attività di indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata negli uffici della Digos della Questura di Catania.

La visione delle immagini del sistema di video sorveglianza del negozio, acquisite ed analizzate dai poliziotti, ha consentito di identificare il 35enne che, nel frattempo, si era reso irreperibile.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Digos, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, ex appartenente ai gruppi ultras dello stadio “A. Massimino” di Catania, dopo essere entrato nel negozio, si era impossessato di numerosi capi di abbigliamento sportivo e, dopo averli nascosti all’interno di un grande borsone, aveva tentato di andare via senza pagare.

Tuttavia, il 35enne è stato notato da un dipendente dell’esercizio commerciale che, dopo una breve corsa, lo ha raggiunto nella vicina via S. Agata.

A quel punto, l’uomo, per assicurarsi la fuga, si è scagliato con violenza non solo verso il dipendente del negozio, ma anche verso un passante che nel frattempo era intervenuto per aiutare quest’ultimo.

Vistosi scoperto, il 35enne, dopo aver abbandonato la refurtiva, che è stata subito recuperata, si è allontanato in tutta fretta facendo perdere le proprie tracce.

Dopo l’identificazione effettuata dai poliziotti, per rintracciare l’uomo si è resa necessaria una mirata attività di ricerca che ha permesso, nei giorni successivi, di individuarlo appiedato in una via del centro cittadino.

Invitato presso gli uffici della Digos, il 35enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentata rapina.