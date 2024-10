Trovato con cocaina e denaro in contanti: arrestato 45enne

Nei giorni scorsi, la Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Catania e finalizzati a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, ha arrestato un pregiudicato 45enne catanese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella circostanza, gli agenti hanno notato un insolito via vai proveniente da un garage nei pressi di via Zaccà, nel quartiere Zia Lisa. Attirati dall’atteggiamento sospetto di un giovane, i poliziotti lo hanno fermato e identificato, risultando lo stesso soggetto noto alle forze dell’ordine per avere precedenti legati allo spaccio di stupefacenti.

Dopo aver cinturato lo stabile per prevenire eventuali tentativi di fuga, gli operatori hanno fatto ingresso nello stabile, notando immediatamente la presenza di un doppio ingresso al garage dal quale hanno visto uscire un uomo. Fermato ed identificato l’uomo, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione dei locali e la loro attenzione è stata subito attirata dalla presenza di un monitor installato al muro con una schermata video suddivisa in tre sezioni associate alle vie circostanti lo stabile, nonché dalla presenza di un foro sulla porta del garage dove era presente una microcamera.

L’intervento immediato dei poliziotti ha consentito di recuperare e sequestrare all’interno dell’edificio sostanza del tipo “cocaina” con svariato materiale per il suo confezionamento, più di mille euro in contanti, presumibile provento dell’attività di spaccio, e arrestare così l’uomo in flagranza di reato.